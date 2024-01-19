Українські ціни на буряки стрімко зростають, станом на 18 січня виробники продають цей овоч за 12-16 грн/кг, що в середньому на 33% вище, ніж наприкінці минулого тижня. Прогнозується, що ціни на буряки в супермаркетах також збільшаться, особливо з урахуванням вже високих цін на цей овоч у грудні.

Зазначається декілька причин такого зростання ціни, зокрема, значного попиту та нижчого врожаю у порівнянні з попереднім роком в більшості господарств країни.

"Головною причиною цього помітного підвищення ціни є суттєве скорочення пропозиції столових буряків на українському ринку. Багато українських господарств не мають обладнаних сховищ, а запаси в необладнаних складах вже вичерпані. Торговельна активність у цьому сегменті також висока, що також підштовхує ціновий ріст", - зазначається у повідомленні.

Варто відзначити, що багато фермерів вирішили призупинити продаж буряків, очікуючи подальшого зростання ціни. Прогнозується, що значного надходження продукції на ринок не буде у найближчий час, більшість виробників планують почати реалізацію продукції не раніше початку лютого.

Збільшення ціни на ринку може також вплинути на зростання вартості буряків у торгових мережах, які вже підняли ціни на цей овоч у січні.

Джерело: EastFruit.

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