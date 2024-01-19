Клієнт "ПриватБанк" розповів, що сума списана в гривні з карти "ПриватБанк" суттєво більша ніж зазначено на сайті.

Останнім часом клієнти "ПриватБанк" висловлюють свою незадоволеність стосовно взаємодії з цією фінансовою установою. Цього разу клієнт "ПриватБанк" розповів на сайті Мінфін, що банк списує подвійну конвертацію у закордонних магазинах. В "ПриватБанк" пояснили, чому це так.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що сума списана в гривні з карти "ПриватБанк" суттєво більша ніж зазначено на сайті. Більше того по його картці заборонена подвійна конвертація, і коли вона є то платіж відхиляється, а чоловік отримує відповідне повідомлення, але цього разу так не сталося.

"Здійснив оплату в польскому інтернет магазині. Сума списана в гривні з карти суттєво більша ніж зазначав сайт. Ціна питання — сайт вказував 8801,36 грн, а по факту 9518,42", - додав клієнт "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" пояснили, що при здійсненні оплат в інтернеті або за кордоном конвертація валют проходить автоматично, без комісій. По курсу "ПриватБанк" конвертація проходить тільки якщо валюта картки гривня, і покупка в валюті долар, євро.

Якщо валюта покупки інша, сума покупки конвертується, зазвичай, в долар за курсом платіжної системи (Visa або MasterCard, в залежності від картки), долар списується з картки по курсу "ПриватБанк". Крім того, можна завести віртуальну карту в злотих. Інакше неминучою є конвертація гривні — долар/євро — злотий.

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