Перед покупкою пристрою слід консультуватися з компанією, якій платите за електроенергію, для отримання рекомендацій щодо відповідних моделей.

Заощадження на оплаті рахунку за електроенергію становить понад 260 грн і може бути здійснено легально та без порушень. Щоб скористатися цими економіями, потрібно звернутися до постачальника електроенергії і встановити двотарифний лічильник "день-ніч". Це дозволить сплачувати вдвічі менше за спожиту електроенергію протягом ночі.

Двозонні лічильники працюють на двох різних тарифах, залежно від часу доби. Так, нічний період з 23:00 до 7:00 оплачується за тарифом удвічі нижчим, ніж вдень. Поточний тариф в Україні складає 2,64 грн/кВтгод, а нічний тариф визначений на рівні 1,32 грн/кВтгод.

Для встановлення двозонного лічильника можна придбати пристрій самостійно або звернутися до свого постачальника електроенергії. Вартість таких лічильників становила в середньому 3000-4000 грн у 2023 році.

Перед покупкою пристрою слід консультуватися з компанією, якій сплачуєте за електроенергію, для отримання рекомендацій щодо підходящих моделей. Також сам постачальник візьме на себе встановлення лічильника, його реєстрацію та укладання "двотарифного" договору із споживачем.

Для встановлення нового лічильника потрібно подати заяву, пред'явивши паспорт, ІПН та чинний договір на постачання електроенергії. Оплатити послугу з встановлення нового лічильника, придбати сам пристрій та провести процедуру установки у постачальника електроенергії. Майстер від електромережі замінить лічильник із розпломбуванням старого та опломбуванням нового. На завершення робіт слід вимагати акт.

Джерело: OBOZ.UA

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