Национальный банк принял важное решение в связи с ростом цен и риском усиления пандемии

Как передает Politeka.net, регулятор сохранил для украинцев учетную ставку на прежнем уровне - 6%. Пресс-служба сообщила подробности на официальном сайте.

НБУ обращает внимание, что в ноябре рост инфляции значительное ускорился и приблизился к нижней границе целевого диапазона (5%+/-1 в.п). При этом потребительские цены в годовом измерении выросли на 3,8%, а в месячном измерении - на 1,3%, это гораздо больше, чем прогнозировал регулятор. На них сильно повлияло подорожание гаа на европейском рынке, в результате украинцам дороже обходится отопление, горячая вода и сам газ.

"Повысились цены на отдельные продукты питания вследствие худшего урожая", - пишет пресс-служба. - "Повышение доходов и ухудшение ожиданий, в том числе из-за неопределенности карантина, побудили граждан к активным расходам".

Во время карантина, по данным НБУ, сильно выросли спрос потребителей на розничном рынке и повышение доходов (повысилась минимальная зарплата). При этом ограничения "выходного дня" не дали существенного результата, а только расстроили предпринимателей и покупателей. Подготовленный Кабмином локдаун в январе, по оценкам НБУ, сильно не повлияют на экономику.

Нацбанк считает ключевым риском ухудшение эпидемической ситуации в в Украине. Помимо этого, экономику могут подорвать усиление конфликта на Востоке и судебные решения.

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