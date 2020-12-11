Украинцам рассказали, как они могут получить денежную компенсацию за свое жилье

Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции.

Отмечается, что на компенсацию могут рассчитывать те граждане, которые являются собственниками жилья, которое находится на контролируемых Украиной территориях и было разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ после 14 апреля 2014 года.

"Эта компенсация пострадавшим является одноразовой и ее размер составляет от 3 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, но не более 300 тыс. гривен за один объект разрушенного жилья", - сразу предупредили в Минюсте.

Чтобы рассчитывать на денежную помощь, пострадавшим нужно предоставить заявление о проведении обследования разрушенного жилья, копию документа, удостоверяющего личность и подтверждает гражданство Украины; копию документа с данными о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов (кроме иностранцев и лиц без гражданства) и нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие права собственности у пострадавшего на жилье.

Через 5 суток, как поступили документы, владелец получает уведомление, когда именно будет проведено обследование пострадавшего жилья, после чего ему органе местного самоуправления предоставляют справку о проверке недвижимости и признании лица пострадавшим в результате ЧС.

Далее надо зарегистрировать в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество прекращение права собственности на разрушенное жилье и обратиться к госрегистратору с актом обследования жилья и документом, удостоверяющим право собственности на объект недвижимого имущества.

Затем по месту регистрации жилья нужно предоставить заявление о выплате денежной компенсации; копию справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации; копию акта обследования жилья и выписку из Госреестра о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением.

В течение трех дней лицу направляется решение государства о предоставлении денежной компенсации или отказе в оказании помощи.

"Основания для отказа: представление документов, содержащих недостоверную информацию; повторное представление заявления пострадавшим, которому ранее было выплачено денежную компенсацию или который уже включен в представление в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; регистрация пострадавшим права собственности на жилье после его разрушения", - предупредили в Минюсте и отметили, что денежная компенсация будет автоматически зачислена на банковский счет, указанный в заявлении гражданином.

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