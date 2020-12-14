Названы условия, при которых украинцы могут получить денежную помощь от государства

Об этом говорится на официальном портале Минэкономразвития.

В частности, речь идет о так называемых "карантинных" 8 тысяч гривен, которые украинцы могут получить на карантине.

Уже с сегодняшнего дня предприниматели, которые сократили или могут сократить рабочее время работников из-за карантинных ограничений, могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи.

Чтобы получить денежную компенсацию, надо до 21 декабря обратиться в центр занятости по месту нахождения и предоставить необходимый пакет документов:

заявление по форме, определенной приложением 1 к Порядку предоставления единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования, которые вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени наемных работников из-за карантинных мероприятий;

копия приказа о сокращении или возможном сокращении продолжительности рабочего времени в период действия карантина;

копия сведения о наемных работниках по форме, определенной приложением 2 к Порядку.

Можно подать документы в центр занятости или отправить их в отсканированном варианте на электронный адрес этого центра. Уже до 22 декабря учреждение обязано рассмотреть все обращения и принять решение о денежных выплатах.

Что касается работодателей, то они должны перечислить средства на счет работников не позднее следующего рабочего дня после поступления средств.

Согласно решению властей, денежная помощь не назначена тем, кто зарегистрирован как ФЛП менее трех месяцев или находится в состоянии прекращения или банкротства. Также выплаты не осуществляются тем украинским предпринимателям, которые уже получают от государства помощь по частичной безработице.

Сотрудники останутся без денежной помощи, если работают у работодателя по совместительству или при которых на дату обращения работодателем уплачено ЕСВ на общеобязательное государственное соцстрахование меньше чем за все месяцы III квартала 2020 года.

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