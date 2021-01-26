25 января, во Львовской области на автодороге Киев – Чоп столкнулось три авто

Трагедию спровоцировало то, что водитель Lexus Lx570, житель Хмельниччины 1997 года рождения, во время обгона столкнулся с Мercedes-Benz Sprinter, которым управлял 39-летний житель Буковины.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

От удара Мercedes-Benz Sprinter выехал на встречную полосу и врезался в Fiat Doblo, за рулем которого находился 39-летний мужчина со Сколивского района Львовщины. От удара некоторые машины превратились в хлам.

Врачи не успели всех спасти. Вследствие данного столкновения на месте погибло двое мужчин, которые находились в салоне микроавтобуса. Это были 40-летний и 49-летний мужчины с Ривненщины и Черновиччины. Еще четыре человека получили травмы и были доставлены в в Сколивскую центральную районную больницу.



Также ранее сообщалось, что одесские полицейские с погоней задержали мужчину, который похитил чужой автомобиль. Согласно имеющейся информации, правоохранители получили сообщение и ориентировку об угоне автомобиля Toyota.

Стражи порядка потребовали водителя остановится, однако последний, проигнорировав полицейских, продолжил ехать в направлении Николаевской области.

Напомним, что в Николаеве полиция задержала бывшего народного депутата Александра Жолобецкого.

Как сообщала Politeka, на Николаевской трассе произошло смертельное ДТП.

Также Politeka писала, что под Николаевом в ДТП погиб молодой украинский полицейский.