В советское время многие украинские реки, прежде всего Днепр, активно использовались для перевозки грузов. Но в последние десятилетия это начинание сворачивалось.

Намерено ли сейчас государство возрождать речные коммуникации? Об этом в программе «Романенко. Беседы» рассказывает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«У нас наконец-то принят исторически важный законопроект о внутреннем водном транспорте. За него пришлось сражаться пятнадцать лет. Это удалось сделать в прошлом году, хотя сопротивление было сильное. Но теперь не менее важно найти финансирование и подготовить программы для возрождения речного хозяйства», - говорит глава ведомства.

Министр прогнозирует при правильных действиях трёхкратный рост трафика речных перевозок – с 11-12 миллионов тонн до 30-35. Таковы планы. По мнению Криклия, это возможно сделать за пять лет.

Законодательный фундамент, по его мнению, сделан максимально либеральным, чтобы привлечь частные инвестиции.

«Каждая баржа – это до 250 фур, которые перевозят зерно. По расчётам Всемирного банка, каждый миллион тонн, перевозимый не речным транспортом, а по дорогам, наносит в год ущерб на четверть миллиарда гривен. Поэтому очень важно найти транспортный баланс. Тяжёлые грузы перевести на железную дорогу, на речной транспорт», - делится планами Криклий.

Это будет сделано благодаря прозрачному и действенному контролю. Конечно, если может ехать зерновоз с тоннажем 60-70 тонн, то бизнес будет вкладывать деньги в развитие автомобильного транспорта. А вот если ввести ограничения, то он переключится на речные и железнодорожные перевозки.

Ранее Politeka сообщала о противодействии, которое оказывают Криклию.

Также говорилось о его возможной отставке.