Власть Украины за 3 года не создала механизм финансирования Нацплана по сокращению выбросов (НПСВ) и без этого его реализация не возможна, считает вице-президент по устойчивому развитию Ассоциации экологов Украины Валерия Заружко.

«Это симптомом болезни всей системы экологического финансирования на модернизацию экономики. Для выполнения требований нацплана, все мы знаем, необходимо 4 миллиарда евро, даже не гривен. И нужны эти деньги до конца 2033 года. А ведь значительная доля финансирования критически нужна уже в этом году, потому что первые самые дорогие мероприятия, а именно строительство сероочисток, должны быть завершены до конца 2022 года», - сказала Заружко.

Она сообщила, что нужно инвестировать до конца 2021-го 17 миллиардов гривен для выполнения НПСВ.

«Возникает закономерный вопрос - где взять такие огромные средства? ... Создания финансового механизма для обеспечения выполнения требований нацплана – это, безусловно, задача для Минэнерго. Однако за последние 3 года, к сожалению, механизм так и не был создан», - добавила эксперт.

Она пояснила, что учитывая объемы необходимого финансирования для выполнения условий Нацплана понятно, что не хватит государству 5,1 миллиардов гривен, которые собраны в государственном и местном бюджете за последние 11 месяцев.

Как сообщалось, 19 января на слушаниях в Комитете ВР по вопросам экологической политики и природопользования представители единогласно пришли к выводу, что НПСВ, который уже с 1 января этого года предусматривает вывод энергоблоков ТЭС в ремонт для установки очистного оборудования, в текущих условиях не является реалистичным для исполнения, и поэтому власти должны объединиться в поиске и разработке механизма финансирования Нацплана для его эффективной реализации.

По мнению президента Украинского Национального комитета CIGRE Александра Світеліка, Украине грозит потеря энергетической безопасности через принудительное выведение в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации НПСВ, внедрение которого ожидается с 2021 года.

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех считает, что Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов, который начал действовать с 2021 года, поскольку выполнение его требований может привести к потере самых эффективных блоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты.

В свою очередь бизнес призывает власти Украины ускорить процесс разработки механизмов реализации НПСВ на ТЭС и ТЭЦ Украины, чтобы государство смогло выполнить свои экологические обязательства.

Справка. Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы модернизация стала происходить с 2021 года.