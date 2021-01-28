За последнее десятилетие медицина Эстонии полностью перешла в цифровой формат. В стране полностью налаженная система взаимодействия государства и частных клиник

Об этом в эфире программы "Романенко. Беседы" сообщила IT-специалистка, советница Михаила Федорова и Владислава Криклия, руководительница ELEKS Nordics Яника Мерило.



“Например, частные лаборатории, когда врач пересылает, а я в конце месяца могу посмотреть, что государство предоставило мне столько то услуг, я заплатила налоги из этого. Видно, что я получила, и что не получила”, - говорит руководительница ELEKS Nordics.



Она отмечает, что люди могут самостоятельно руководить своей историей болезни. В их распоряжении информация о том, кто, почему, когда и на основании чего запрашивает данные.



“Врач видит, сколько он потратил на меня денег, сколько раз он пересылал на анализы”, - объясняет Яника Мерило.

Как утверждает IT-специалистка, Эстония полностью отказалась от бумажных рецептов на лекарства, в стране установлен строгий контроль над учетом медицинских препаратов.

“Рецепт один раз выписали и выдали лекарство. Я не могу никому через мессенджер переслать свой рецепт, чтобы еще 5 раз по тому же продавалось или не продавалось”, - рассказывает Яника Мерило.



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