На Тернопольщине сын избил отца до полусмерти
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции области.
Правоохранители установили, что между 44-летним мужчиной и его отцом пенсионером возник конфликт, в результате которого 70-летнего дедушку госпитализировали с многочисленными ушибами и переломами ребер. Спасти его не удалось.
"Сегодня утром с медицинского учреждения, куда после побоев был доставлен 70-летнего жителя поселка Гримайлов поступило сообщение о смерти пациента. Во время установления обстоятельств происшествия, полицейские выяснили, что мужчины побил родной сын", - говорится в сообщении.
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Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение, ведь после совершенного тот ушел из дома.
Ранее мы сообщали, что в Житомире охранники одного из магазинов избили мужчину, который зашел туда погреться, и буквально за шиворот вытащили бедолагу на улицу.
Сотрудникам охраны делали замечания, но те продолжали применять насилие против бездомного. По ее мнению, тот зашел в магазин погреться, а продавец, очевидно, вызвала охрану из-за его неприятного запаха.
Напомним, на Житомирщине в колодцах двух местных жителей вода стала горячей.
Как сообщала Politeka, люди взбунтовались и штурмуют облсовет в Житомире, видео с места событий.
Также сообщалось, что в Новоград-Волынском Житомирской области американский стаффордшир-терьер набросился на пенсионерку.