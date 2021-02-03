На Тернопольщине сын избил отца до полусмерти

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции области.

Правоохранители установили, что между 44-летним мужчиной и его отцом пенсионером возник конфликт, в результате которого 70-летнего дедушку госпитализировали с многочисленными ушибами и переломами ребер. Спасти его не удалось.

"Сегодня утром с медицинского учреждения, куда после побоев был доставлен 70-летнего жителя поселка Гримайлов поступило сообщение о смерти пациента. Во время установления обстоятельств происшествия, полицейские выяснили, что мужчины побил родной сын", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение, ведь после совершенного тот ушел из дома.







Ранее мы сообщали, что в Житомире охранники одного из магазинов избили мужчину, который зашел туда погреться, и буквально за шиворот вытащили бедолагу на улицу.

Сотрудникам охраны делали замечания, но те продолжали применять насилие против бездомного. По ее мнению, тот зашел в магазин погреться, а продавец, очевидно, вызвала охрану из-за его неприятного запаха.

Напомним, на Житомирщине в колодцах двух местных жителей вода стала горячей.

Как сообщала Politeka, люди взбунтовались и штурмуют облсовет в Житомире, видео с места событий.

Также сообщалось, что в Новоград-Волынском Житомирской области американский стаффордшир-терьер набросился на пенсионерку.