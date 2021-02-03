В Днепропетровщине мужчина убил больного сына
По информации местного издания "Днепр Час", трагедия произошла 2 февраля в одном из частных домов.
65-летний пенсионер из села Катещино Томаковского района задушил родного сына, который страдал от психического заболевания.
Пытаясь успокоить 33-летнего сына, мужчина связал ему руки и перевязал шею веревкой.
Потерпевший скончался от асфиксии. Известно, что правоохранители уже задержали пенсионера.
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Ранее мы сообщали, что на Львовщине между 44-летним мужчиной и его отцом-пенсионером возник конфликт, в результате которого 70-летнего дедушку госпитализировали с многочисленными ушибами и переломами ребер. Спасти его не удалось.
Напомним, на Житомирщине в колодцах двух местных жителей вода стала горячей.
Как сообщала Politeka, люди взбунтовались и штурмуют облсовет в Житомире, видео с места событий.
Также сообщалось, что в Новоград-Волынском Житомирской области американский стаффордшир-терьер набросился на пенсионерку.