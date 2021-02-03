В Днепропетровщине мужчина убил больного сына

По информации местного издания "Днепр Час", трагедия произошла 2 февраля в одном из частных домов.



65-летний пенсионер из села Катещино Томаковского района задушил родного сына, который страдал от психического заболевания.

Пытаясь успокоить 33-летнего сына, мужчина связал ему руки и перевязал шею веревкой.



Потерпевший скончался от асфиксии. Известно, что правоохранители уже задержали пенсионера.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине между 44-летним мужчиной и его отцом-пенсионером возник конфликт, в результате которого 70-летнего дедушку госпитализировали с многочисленными ушибами и переломами ребер. Спасти его не удалось.



Напомним, на Житомирщине в колодцах двух местных жителей вода стала горячей.

Как сообщала Politeka, люди взбунтовались и штурмуют облсовет в Житомире, видео с места событий.

Также сообщалось, что в Новоград-Волынском Житомирской области американский стаффордшир-терьер набросился на пенсионерку.







