Во время пожара в инфекционной больнице в Запорожье погибла 26-летняя врач-анастезиолог
Девушка родом из Кропивницкого только в этом году девушка обзавелась квартирой в Запорожье.
В ночь трагедии она была на дежурстве.
За несколько дней до трагедии, Ольга опубликовала поэтические строки на своей странице в соцсети.
"Не просто быть, не просто созерцать, а превратиться полностью в слух и раствориться", — написала Ольга Глива. В комментариях под постом, ее словам посчитали пророчимы.
Судя по снимках в соцсетях, Ольга была жизнерадостной и умела чувствовать красоту окружающего мира.
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Украинцы были шокированы известие из Запорожской больницы. В сети появились десятки постов в память об Ольге.
"Девушка была родом из Кропивницкого, окончила Запорожский медицинский университет. В тот день была в больнице на ночном дежурстве. Она до последнего спасала жизни пациентов".
Напомним, что масштабный пожар охватил "Эпицентр", столб черного дыма видно за километры.
Как сообщала Politeka, трагедия в запорожской больнице, в ГСЧС сообщили о взрыве.
Также Politeka писала, что страшный пожар в больнице Запорожья, данные о жертвах и кадры трагедии.