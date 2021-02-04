Во время пожара в инфекционной больнице в Запорожье погибла 26-летняя врач-анастезиолог



Девушка родом из Кропивницкого только в этом году девушка обзавелась квартирой в Запорожье.



В ночь трагедии она была на дежурстве.

За несколько дней до трагедии, Ольга опубликовала поэтические строки на своей странице в соцсети.

"Не просто быть, не просто созерцать, а превратиться полностью в слух и раствориться", — написала Ольга Глива. В комментариях под постом, ее словам посчитали пророчимы.



Судя по снимках в соцсетях, Ольга была жизнерадостной и умела чувствовать красоту окружающего мира.

Украинцы были шокированы известие из Запорожской больницы. В сети появились десятки постов в память об Ольге.

"Медицина была ее призванием: Ольга Сергеевна с отличием окончила Запорожский государственный медицинский университет, блестяще училась в интернатуре, которую закончила в 2020 году. Впереди была целая жизнь, которую молодая врач-анестезиолог планировала посвятить спасению пациентов. Смерть так рано забрала твои мечты и жизнь. Царство Небесное!".

"Девушка была родом из Кропивницкого, окончила Запорожский медицинский университет. В тот день была в больнице на ночном дежурстве. Она до последнего спасала жизни пациентов".







Напомним, что масштабный пожар охватил "Эпицентр", столб черного дыма видно за километры.

Как сообщала Politeka, трагедия в запорожской больнице, в ГСЧС сообщили о взрыве.

Также Politeka писала, что страшный пожар в больнице Запорожья, данные о жертвах и кадры трагедии.