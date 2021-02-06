В субботу, 6 февраля неподалеку от Марьинки, Донецкой области, произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, в результате чего погибло два украинских защитника и еще один получил ранения

Трое военнослужащих из личностного состава Объединенных сил выдвижения подорвались на неизвестном взрывном устройстве, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook. От полученных ран двое военных погибли на месте, жизнь третьего защитника спасают медики.

В Командовании Объединенных сил выразили глубокое соболезнование и сочувствие родным и близким погибших солдат. Третьем же солдату, за жизнь которого борются медики, пожелали скорейшего выздоровления.

На месте, где произошел инцидент работает руководящий состав военный части и рабочая группы военной службы правопорядка. В данный момент обстоятельства трагедии устанавливают эксперты.

Помимо этого, 6 февраля еще и действия вооруженных формирований Российской Федерация угрожали жизни украинских солдат. Неподалеку от Песков противник произвел обстрел украинских позиций из огнестрельного оружия. В результате этого обстрела один из украинских военнослужащих получил огнестрельное ранение. Его в срочном порядке доставили к медицинскому учреждению, где ему предоставили необходимую медицинскую помощь.

В пресс-службе ООС также заявили, что об этих агрессивных действия российско-оккупационных войск было заявлено представителям ОБСУ с помощью Украинской стороны Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В комментариях большое количество людей выразило соболезнования семьям погибшим и пожелали здоровья раненному солдату: "Светлая память погибшим и скорейшего выздоровления раненным"; "Светлая память воинам, отдавшим жизнь за Украину, сочувствую семьям. Божьей опеки раненному бойцу и выздоровления".

Напомним, молодой боец ВСУ распрощался с жизнью на Донбассе.

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