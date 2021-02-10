Украинец собирал деньги на операцию, но спустя некоторое время отправился на отдых в Доминикану
О странном поступке парня рассказали в "Таблоїді Волині".
Дарий Зажицкий из Луцка собирал 50 тысяч долларов на операцию в Турции, но зимой его увидели на отдыхе в Доминикане.
По словам 22-летний парня, отдых ему оплатила бабушка, которая взяла для этого кредит.
"Не имею желания сейчас давать никакие комментарии. Ничего никому не докажешь, не угодишь. Рассказывать обо мне в новостях тоже не нужно. Но вы уже как захотите: хотите - покажите мне с самой го**яной стороны, если хотите поймать на том хайп. Если нет, то просто закройте эту тему и нигде не освещайте", - завил парень в комментарии изданию.
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Дарий отметил, что люди не понимают все ситуации, и делают ошибочные выводы.
"Немного в этом не вижу логики. У нас очень черствые люди, менталитет украинский - гнилой", - поделился парень.
В соцсетях он поблагодарил бабушку за подарок.
Напомним, украинцам вешают долги в десятки тысяч и блокируют счета, кому нужно поспешить.
Как сообщала Politeka, мошенники под видом соцработников промышляют в Одессе, кто под ударом.
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