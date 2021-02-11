На Житомирщине произошел пожар в детском саду

Как передает Politeka.net, кадры с места ЧП показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Дошкольное заведение вспыхнуло в селе Харитоновка. Очаг возгорания находился в спальне.

Воспитатели своими силами пытались потушить пожар огнетушителями, и только когда поняли, что им не справится, вызвали спасателей.

В итоге до тла сгорела вся детская комната, кроватки, постель и игрушки.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

К счастью, дети в это время были на прогулке и обошлось без жертв.

В руководстве дошкольно заведения отметили, что здание только после капитального ремонта.

Теперь три десятка дошкольников вынуждены сидеть дома.

Ранее мы сообщали, на днях в Киеве произошел пожар в детском саду.

К счастью, работникам детсада самостоятельно удалось ликвидировать огонь, но из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать детей из здания.

Напомним, что масштабный пожар охватил "Эпицентр", столб черного дыма видно за километры.

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