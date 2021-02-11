В многоэтажке Ивано-Франковска прогремел взрыв

По предварительной информации, инцидент произошел в одной из квартир на восьмом этаже, сообщает "Депо".

"Взрывной волной выбило балконную раму. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей и скорую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

По неподтвержденной информации, в квартире взорвался самогонный аппарат. Также известно о пострадавших: двоих мужчин госпитализировали в больницу с ожогами лица и рук различной степени тяжести.

Ранее мы сообщали, что в одном из украинских ТЦ Черновцов произошел взрыв, в результате чего разбиты окна и повреждены помещения.

В полиции рассказали, что взрыв произошел в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Причина взрыва пока не установлена. От взрыва повылетали окна и повредилось само помещение.