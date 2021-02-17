В суде всплывают детали резонансного убийства в Бердянске

10 сентября 2020 года жительница Бердянска заявила в полицию о том, что ее муж пропал без вести, передает "Бердянск 24".

Правоохранители начали поиски пропавшего, и через несколько дней нашли его авто, в салоне обнаружили следы крови.

Подозреваемого в причастности к преступлению 61-летнего бердянца задержали через пару дней.

Только в декабре полиции удалось обнаружить тело убитого на территории заброшенного завода.

По словам подсудимого, 9 сентября, он встретился с соседом, якобы, для обсуждения вопросов по канализации и водоотведению, так как их дома находятся рядом.

Завязалась словесная перепалка, тогда подсудимый выхватил пистолет и трижды выстрелил в тело и голову соседа - смерть наступила моментально.

Далее подозреваемый передвинул тело пострадавшего на пассажирское сиденье его же авто, укрыл кофтой, подстелил клеенку и отвез в свой гараж.

На следующий день с женой и дочкой уехал в Днепр. В ночь с 11 на 12 сентября вернулся домой и перевез труп на территорию заброшенного завода, закопав его в землю.

Сам же он снова отправился в Днепр, где его и задержали полициейские.

Представители потерпевшего заявили, что после покупки семьей убитого недвижимости у моря, обвиняемый неоднократно просил в долг, вымогал 30000 долларов и перепродажу ему дома.

Он ему неоднократно отказывали. Накануне исчезновения мужчины неоднократно звонил с просьбой о встрече.

Срок досудебного расследования продлили до 13 марта 2021 года. Суд прошение удовлетворил.

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