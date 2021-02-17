В суде всплывают детали резонансного убийства в Бердянске
10 сентября 2020 года жительница Бердянска заявила в полицию о том, что ее муж пропал без вести, передает "Бердянск 24".
Правоохранители начали поиски пропавшего, и через несколько дней нашли его авто, в салоне обнаружили следы крови.
Подозреваемого в причастности к преступлению 61-летнего бердянца задержали через пару дней.
Только в декабре полиции удалось обнаружить тело убитого на территории заброшенного завода.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Мама Дана Балана угодила в реанимацию, что произошло: «Сильно ударил…»
Подружка Макса Барских выронила бюст из экстра-декольте, пошалив в ресторане: "Нифига какие..."
Оборвалась жизнь легендарного украинского певца, детали трагедии: "Это огромная потеря!"
Полякова аж завопила, поняв, кто Стрекоза на шоу "Маска", момент попал на видео: "Я говорила вам!"
По словам подсудимого, 9 сентября, он встретился с соседом, якобы, для обсуждения вопросов по канализации и водоотведению, так как их дома находятся рядом.
Завязалась словесная перепалка, тогда подсудимый выхватил пистолет и трижды выстрелил в тело и голову соседа - смерть наступила моментально.
Далее подозреваемый передвинул тело пострадавшего на пассажирское сиденье его же авто, укрыл кофтой, подстелил клеенку и отвез в свой гараж.
На следующий день с женой и дочкой уехал в Днепр. В ночь с 11 на 12 сентября вернулся домой и перевез труп на территорию заброшенного завода, закопав его в землю.
Сам же он снова отправился в Днепр, где его и задержали полициейские.
Представители потерпевшего заявили, что после покупки семьей убитого недвижимости у моря, обвиняемый неоднократно просил в долг, вымогал 30000 долларов и перепродажу ему дома.
Он ему неоднократно отказывали. Накануне исчезновения мужчины неоднократно звонил с просьбой о встрече.
Срок досудебного расследования продлили до 13 марта 2021 года. Суд прошение удовлетворил.
Напомним, на Киевщине в квартире вспыхнул пожар из-за неосторожности хозяина, фото: "лежа на диване он...".
Как сообщала Politeka, вакцинация от вируса на Киевщине: названо число людей, которые получат прививку первым делом.
Также сообщалось, что киевляне придумали, как извлечь пользу из снегопадов: Андреевский спуск стал "горнолыжным курортом", видео.