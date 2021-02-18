В Днепропетровской области семейная пара провалилась под лед. Супруги решили сократить расстояние, а расстались с жизнью.

Об этом сообщает "сайт ГСЧС".

В зимний период многие речки и ручьи покрываются толстым слоем льда. Любители подледного лова выходят на рыбалку, а дети и взрослые предпочитают ходить и бегать по сверкающему льду. Нужно сказать, что это занятие довольно опасное. Особенно, если принимать во внимание, что человек не всегда сможет правильно рассчитать тяжесть, которую способен выдержать слой льда.

Трагедией закончилась прогулка семейной пары из Днепропетровской области. Местные жители села Каменка Апостоловского района решили сократить свой путь, перебравшись через замерзшую речку.

Но из-за скачков температуры, слой льда местами был непрочен. Это послужило основанием для несчастного случая. Муж и жена провалились под лед недалеко от самого берега.

Как утверждает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, до спасительно берега им не хватили 10 метров.

Погибших пришлось доставать из речки Каменка с помощью специальных инструментов и резиновой лодки. Тела супругов спасателями были вытащены из воды. Как сообщается, утонувшим было 60 и 59 лет. После чего умерших людей доставили отдел судебно-медицинской экспертизы.

Хочется напомнить, что беспечное поведение на замерзшем водоеме может привести к трагедии. Не стоит рисковать и ходить по льду в одиночестве. Также не заходите далеко от берега, ведь подо льдом могут быть лунки и полыньи.

Если вдруг под вашими ногами разошлись трещины, лягте на лёд и старайтесь плавно перекатиться на безопасное место.

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