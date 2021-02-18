Страшная дорожная авария стала причиной смерти двух уроженцев Закарпатья. Трагедия произошла на дорогах Чехии.

Об этом пишет "Mukachevo.net".

Полиция Чехии пока не располагает подробностями и причинами, послужившими основой для дорожно-транспортной аварии. Невнимательность водителя или плохие погодные условия стали катализатором происшествия случившегося на дороге 15 февраля.

Как пишут чешские СМИ, ДТП случилось около трех часов дня по местному времени, вблизи города Подседице, на территории Литомержице. На дороге произошло столкновение двух микроавтобусов и одного грузовика.

К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Два человека погибли от удара на месте, не приходя в сознание. Погибшие находились в автобусе.

Также один из водителей был направлен медицинским вертолетом в больницу Масарика, находящуюся в Усти-над Лабемом. Как сообщают, его травма очень опасна и нуждается в круглосуточном наблюдении врачей.

Чешские правоохранительные органы сразу же приступили к расследованию причин аварии.

Известно, что в случившейся аварии погибли граждане Украины, уроженцы Закарпатской области. Известно, что один из них проживал в селе Барбово, а другой в селе Запеределье (Межгорская территориальная громада).

Информацию подтвердил в эксклюзивном комментарии владелец фирмы «Фунералия» Олег Милинский. Компания занимается международными ритуальными услугами и перевозкой умерших.

Напомним, в Харькове микроавтобус вылетел с проезжей части на вокзал, чудом обошлось без жертв.

Как сообщала Politeka, в Киеве товарный поезд снес старенький ВАЗ, погиб молодой парень.

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