Смерть 11-летней львовской девочки шокировала врачей и родителей. Ребенок умер в реанимации больницы от пневмонии.

Об этом руководство школы сообщило на своей странице в "Facebook".

Во Львовской области умерла Вероника Гащак, ей было 11 лет. По рассказам учителей и родителей, девочка отличалась любовью к спорту и крепким здоровьем. Одноклассники вспоминают, что Вероника была активным и хорошим человеком.

Так как учащиеся школы находились на дистанционном обучении, то немногие знали, что Гащак заболела.

Как рассказала заведующая учебной части школы Мария Приймак, Вероника Гащак воспитывалась в благополучной семье, хорошо училась и была прекрасной ученицей.

Казалось, что ничто не предвещало беды, однако, 15 февраля ребенок почувствовал себя плохо. Родители вызвали скорую помощь, было принято решение отвезти Веронику в Охматдет. Но по дороге, принимая во внимание быстро ухудшавшееся состояние девочки, врачи отвезли её в ближайшую больницу, в Городке.

Хотя медики сделали все что могли, ребенок скончался в реанимации. Как сообщили врачи, у Вероники диагностировали общую слабость и кровохарканье. Рентген показал двустороннюю пневмонию. Сделанный тест на коронавирус не дал положительный результат.

К сожалению, все мероприятия по спасению здоровья ребенка оказались бессильны. Заместитель директора Городоцкой больницы Анатолий Матковский утверждает, что за жизнь Вероники врачи сражались в течение часа. Однако это не оказало положительного результата.

Сейчас все находятся в шоке от быстрой кончины ребенка. Пока сказать, что это была за пневмония, доктора не берутся, ожидая заключения патологоанатома. Родители и друзья Вероники оплакивают её смерть.

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