Стоматолог из Ровно, которая била детей, пропала

Как рассказали в пресс-службе полиции Ровенской области, к ним обратились еще трое родителей, которые написали заявления о телесных повреждениях детям.

Они обвиняют в насилии над детьми стоматолога Инну Кравчук.

Тем временем врач на связь выходить перестала, а ее адвокат молчит.

Родители обратились в полицию сразу же после того как на видео, которое было опубликовано в соцсетях, узнали своих детей.

Сейчас 29-летняий стоматолог врачебной деятельностью не занимается. Своей вины ранее она не признавала и говорила, что детей не била.

Также ранее сообщалось, что с 16 января 2021, все поставщики услуг обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

За нарушение закона предусмотрены штрафы от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такая сумма не будет взиматься с персонала, который непосредственно будет нарушать языковой закон, а будет взиматься с предприятия.

Напомним о новых штрафах, которые ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги.

Также Politeka писала, что украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты.