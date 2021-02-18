Железнодорожная катастрофа случилась 17 февраля 2021 года в России. На одной из веток сошли с рельс 25 вагонов груженых углем.

Об этом написал популярный канал в Telegram.

Катастрофа, случившаяся на Забайкальской железной дороге, поражает своими масштабами. На одной из веток полностью сошли с рельс 25 грузовых вагонов с углем. Как стало известно, авария произошла в 20:56 по московскому времени 17 февраля около станции Ангарич.

Радует, что на этот раз обошлось без человеческих жертв. Также в сообщении отмечается, что якобы нет угрозы и для местной экологии. Так, как уголь в отличие от нефтепродуктов, не является таким же опасным для окружающей среды.

Небольшое видео на эту тему было опубликовано в новостном канале.

В кадр попали огромные груды металла, бывшего когда-то открытыми грузовыми вагонами. Идет снег, а рабочие в спецодеждах пытаются оценить масштабы и проделать восстановительные работы.

Также видно, что на рельсах уже работает специальная техника, рассчитанная на минусовую погоду.

Сразу становиться ясно, что сообщение на ближайшее время будет прервано. Так, стало известно, что некоторые пассажирские поезда дальнего следования задерживаются из-за случившегося.

Пригородное сообщение пока совсем прекращено до полной ликвидации аварии.

Пока предварительная оценка убытков, которые понесли владельцы груза, не сделана. Но, по-видимому, это будет огромная сумма в несколько тысяч.

Отмечается, что подобные случаи не единичны на железных дорогах РФ. Не так давно случилась подобное происшествие. Тогда с рельс сошли 29 грузовых вагонов.

Напомним, в Киеве поезд раздавил легковой автомобиль.

Как сообщала Politeka, что в Харькове железная дорога штрафует нарушителей.

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