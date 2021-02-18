23-летняя девушка и ее 56-летний супруг планируют улучшить демографическую ситуацию в мире
За их жизнью наблюдает больше 60 тысяч человек. Пара мечтает создать самую большую семью в мире.
Первые 10 малышей появились у пары благодаря суррогатным матерям . Пара не исключает появление новых детей в семье.
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"Я хочу создать самую большую семью...я не берусь говорить об окончательной цифре, но наших детей становится больше, и это прекрасно", - говорит девушка.
Известно, что муж Кристины владеет сетью отелей в РФ и достаточно богат, чтобы содержать такую большую семью.
Также ранее сообщалось, что с 16 января 2021, все поставщики услуг обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.
За нарушение закона предусмотрены штрафы от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такая сумма не будет взиматься с персонала, который непосредственно будет нарушать языковой закон, а будет взиматься с предприятия.
Напомним о новых штрафах, которые ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.
Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги.
Также Politeka писала, что украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты.