Украинцы хотят отменить переход на летнее время
Жители Украины аргументируют петицию, которая опубликована на официальном сайте президента страны, тем, что такого рода скачки "вредят здоровью людей и экономическим процессам".
Автором петиции выступил гражданин Украины Сергей Гориченко.
"Прошу остановить вредные для здоровья и экономически необоснованные регулярные изменения времени и окончательно оставить время в Украине на стандартном времени GMT + 2 (астрономически ближайший показатель) на протяжении всех 365 (366) дней в году", - пишет Сергей.
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Также ранее сообщалось, что с 16 января 2021, все поставщики услуг обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.
За нарушение закона предусмотрены штрафы от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такая сумма не будет взиматься с персонала, который непосредственно будет нарушать языковой закон, а будет взиматься с предприятия.
Напомним о новых штрафах, которые ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.
Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги.
Также Politeka писала, что украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты.