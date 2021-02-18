Депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект, касающийся изменений налогообложения машин на еврономерах.

Об этом пишет "Информатор".

Автовладельцам предлагают в течение 180 дней растаможивать транспортное средство по новой формуле.

Народные избранники приняли в четверг, 18 февраля, в первом чтении законопроект, предусматривающий изменение в налогообложении авто, называемых в народе евробляхами.

Этот документ носит №4643-д, а свои голоса за него отдали 259 депутатов. Новшество предусматривает полностью урегулировать все вопросы налогообложения машин, попавших в страну до 31 декабря 2020 года. Автовладельцы обязаны по истечению 180 дней оплатить акцизный налог и налог на добавленную стоимость, начисленный на сумму акциза, со дня вступления в силу закона.

Также данное налогообложение не касается транспортных средств попавших из государства, которое признано агрессором. Не станет оно применяться и для автомобилей, не отвечающих экологическим нормам «Евро-2».

Рассчитывать налог станут по новой формуле для авто попавших на территорию страны до 31.12.2020. Во внимание будет приниматься тип двигателя, его объем и дата выпуска транспортного средства.

Теперь по формуле, где ставка равняется ставке базовой + Ve + Fe, станут проводить расчеты.

Ставка базовая это налог, исчисляемый в евро за одно транспортное средство. Оно будет определяться от года выпуска до года определения налоговой ставки.

Ve это налоговая ставка за одно авто. Для расчета необходимо умножить объем цилиндра мотора в кубических сантиметрах на определенный коэффициент.

Для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания (ДВС) до 2 000 куб сантиметров - 0,25 евро за 1 куб см.

Для авто с объемом ДВС от 2 001 до 3 000 куб см - 0,2 евро за 1 куб. см.

Для авто с объемом ДВС от 3 001 до 4 000 куб см - 0,25 евро за 1 куб см.

Для авто с объемом ДВС от 4 001 до 5 000 куб см -0,35 евро за 1 куб см.

Для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания от 5 000 куб см. - 0,5 евро за 1 куб см.

Fе это ставка налога в евро за одно авто.

Напомним, из-за протестов "евробляхеров" к Верховной Раде стянули силы.

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