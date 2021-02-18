После резонансного отравления студенток лицея в городе Боярка, руководительницу отстранили от работы.

Об этом пишет "UNN".

Городской совет принял решение отстранить от работы директора лицея «Гармония» Светлану Сушко. Основанием для такого действия послужило отравление студенток этого заведения таблетками. Случай потряс всю Украину и до сих пор обсуждается в СМИ. Про это сообщил мер Боярки Александр Зарубин.

По словам Александра Зарубина, руководство городом решило создать Комиссию, чье задание будет заключаться в контроле и обеспечении воспитательной работы в учебных заведениях Боярского городского совета.

Также будет проведено служебное расследование. В рамках, которого последовало отстранение от занимаемой должности директора лицея «Гармония», уточнил Александр Зарубин.

Также мер дополнил свои высказывания суровыми предупреждениями в адрес тех, кто мог попустительством и не соблюдением достаточного контроля способствовать нарушениям. В том числе и привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении должностных инструкций, считает Александр Зарубин.

Хотим напомнить, что два дня назад, 16 февраля, в лицее города Боярка две девочки, ученицы 7 класса отравились медицинским препаратом. Они наелись таблеток, после чего наступила смерть одной ученицы, другая попала в реанимацию.

По мнению детского омбудсмена, такое поведение может быть связанно з опасными играми. Теперь после гибели ребенка, полиция начала криминальное расследование по факту доведение подростков до самоубийства.

Напомним, появились новые подробности трагедии в Боярке.

Как сообщала Politeka, в еще одном городе произошла школьная трагедия с таблетками.

Также Politeka писала, в Киеве дети продолжили травиться таблетками.