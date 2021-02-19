Информация о самых важных датах и интересных событиях отмечаемых 20 февраля в Украине и мире.

Об этом пишет "Сегодня".

Так, 20 февраля православная церковь вспоминает Луку Элладского. Этот преподобный старец был основателем прославленного монастыря Осиос Лукас. В этот день в церквях рассказывают притчу, которую упоминал Иисус Христос.

Всем людям рекомендуется быть в этот день добрыми, помогать ближнему своему, а также для избавления от недостатков проанализировать свой жизненный путь.

Светские люди могут отметить день Всемирной социальной справедливости. Этот праздник призван напомнить о равенстве, взаимопомощи, а также призывает искоренять нищету. Дата отмечается с 2009 года. В специальной резолюции от 26 ноября 2007 года Генеральная ассамблея ООН установила данный праздник.

Именины 20 февраля отмечают: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, и Юлиан, а также Кристина и Мария.

По народному календарю в этот день не рекомендуется жениться и выходить замуж, поскольку день считали поминальным. Женщинам предписывалось не надевать зеленых нарядов, ходить за покупками. Такие действия могли принести несчастье.

По приметам, если в этот день дует ветер, то будущий урожай зерновых культур будет хорошим. На закате стоит обратить внимание на солнце, если оно багряное, то будущее лето будет холодным.

Также 20 февраля давали милостыню нуждающимся людям. На Луку посещали кладбища и церкви

Из важных событий 20 февраля можно вспомнить следующие даты.

Б. Хмельницкий вел переговоры с польской стороной об определении территории Войска Запорожского в 1649 году. В 1666 был основан канадский город Монреаль.

В этот день родились композитор Василий Барвинский (1888),

Напомним, стало известно, когда в 2021 году будет Пасха.

Как сообщала Politeka, после зимних праздников в регионах вспышка инфекции.

Также Politeka писала, в так называемой "ЛНР" очень странно отметили 14 февраля.