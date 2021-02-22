Особый день для православных

Православные христиане 23 февраля отмечают день памяти святых Прохора и Харлампия, какие действия в этот день не стоит совершать человеку, подскажет приведенная ниже информация

Об этом пишет "Сегодня".

Православная церковь вспоминает 23 февраля имена двух святых Прохора и Харлампия. Прохор, по преданиям, прославился чудесами при жизни.

Например, он раздавал хлеб в неурожайный год. Хлеб был сделан из лебеды. Только после молитвы и полученный лично из рук святого, этот хлеб можно было употреблять в пищу.

Также превращал Прохор пепел в соль, чтобы раздавать нуждающимся людям.

Предки верили от всего сердца, что в эту дату, для получения защиты от смерти без покаяния, следовало обратиться к святому Прохору.

Ведь для тех, кто верует, очень страшно оказаться без покаяния, при смерти. Ведь только человек, чья душа покается, мог рассчитывать на райское блаженство.

Святой Харлампий почитался как покровитель животных и защитник от болезней, особенно чумы.

В этот день хозяйки пекли особенный хлеб для всех путников. Таким образом, символически задабривали чуму.

Именины 23 февраля могут праздновать Антон, Анна, Валентина, Галина.

По народному календарю действовали приметы, которые простые украинцы старались примечать для прогноза на весенне-летний сезон.

Например, если на Прохора шесть дней подряд теплая погода, то и первый месяц весны будет теплым.

Если 23 февраля были морозы или снег, то старые люди уверенно прогнозировали приход весны. Любая болезнь, которую начали лечить в это день, могла закончиться хорошо.

Ясная погода обещала дождливое лето, а шум леса скорое потепление. При ясном месяце на Прохора прогнозировали погоду с грозами.

Напомним, в Одесской области на территории храма открылось страшное.

Как сообщала Politeka, церковь почитает особого святого.

Также Politeka писала, что УПЦ открыла музей.