На калушском "Карпатнафтохиме" произошел масштабная вспышка химических испарений

Как передает Politeka.net, кадры с места опубликовали в Facebook-сообществе "Калуський формат" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел 22 февраля в Калуше на химическом заводе “Карпатнефтехим”.

На месте зафиксировали масштабное задымление, которое было заметно на несколько километров. ⠀

Спасатели сообщили местным СМИ, что на предприятии ЧП не произошло.

"На месте происшествия пожарные выяснили, что в ходе производственного процесса в помещении сушильной башни вспыхнули испарения дихлорэтана. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.

По информации журналистов, один человек все же обратился в лечебное учреждение с термическими ожогами пальцев верхних и нижних конечностей. Это состояние осценивается как легкое.

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