На калушском "Карпатнафтохиме" произошел масштабная вспышка химических испарений
Как передает Politeka.net, кадры с места опубликовали в Facebook-сообществе "Калуський формат" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел 22 февраля в Калуше на химическом заводе “Карпатнефтехим”.
На месте зафиксировали масштабное задымление, которое было заметно на несколько километров. ⠀
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