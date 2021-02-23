Украинский медик 2 километра тащил пациента к больнице

Как передает Politeka.net, о поступке фельдшера с Ровно рассказали на телеканале "2+2" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел недалеко от города: бригада "скорой" получила экстренный вызов – у больного судороги. Медики выехали по указанному адресу, но из-за метели и заснеженных дорог добраться до места так и не смогли.

"Прибежала женщина и говорит, что там тяжелое состояние больного. Я принял решение, взял чемодан, носилки, костюм и пошел. Я оценил состояние – оно действительно было тяжелым. Сделав некоторые инъекции, стабилизировал его, перевел его в состояние средней тяжести", – поделился фельдшер Степан Вознюк.

Медику пришлось идти до больницы с больным на себе. По словам Степана, поступить иначе он не мог, потому что от него зависела жизнь человека.