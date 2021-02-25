Подросток, проживающий в Запорожской области, помог сотрудникам полиции раскрыть запутанное убийство
Об этом появилась публикация на странице Полиции Запорожской области в Facebook.
14-летний учащийся школы в селе Владовка (Запорожская область) случайно нашел останки мужчины и сообщил полиции ценные сведения, которые помогли раскрыть преступление.
Еще в прошлом году пропал 33-летний местный житель. Его супруга, проходящая военную службу по контракту, сообщила об этом сотрудникам полиции. Как стало известно, что женщина не общалась до этого с мужем около трех месяцев и забила тревогу.
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Когда сотрудники полиции стали собирать сведения о пропавшем мужчине, школьник Богдан Возный поделился имеющейся информацией. Эти знания помогли раскрыть дело, уличив преступников.
Богдан Возный, выгуливая собаку в ближайшем лесу, обнаружил останки неизвестного, прикрытые шифером. Так, по мнению полиции, преступники пытались избавиться от тела, замаскировав следы.
Не растерявшись, Богдан Возный обратился к сотрудникам, а также сообщил им важные подробности, которые помогли в раскрытии умышленного убийства. Теперь дело будет рассмотрено судом.
Отважный мальчик за свой поступок получил в награду наручные часы с GPS-треком. Возможно, что в будущем он выберет работу в правоохранительных органах, которые сейчас очень благодарны подростку.
Так, по словам временно исполняющего обязанности начальника отделения полиции №1 Бердянского районного отдела Дмитрия Сопина, Богдан Возный показал себя с лучшей стороны, он не прошел мимо чужого горя, а явился хорошим примером для подражания.
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