29-летняя студентка вышла замуж за 80-летнего пенсионера, молодая семья, живущая в Кейптауне (Южная Африка) чувствует себя счастливой

Об этом пишет "the sun".

Романтические отношения молодой 29-летней студентки Терзел Расмус и 80-летнего Уилсона Расмуса закончились женитьбой. Супруги уверены, что держит их вместе только любовь.

Несмотря на большую разницу в возрасте, которая составляет 51 год, муж и жена вместе проводят много времени.

Их знакомство состоялось в 2016 году на мероприятии, организованной местной газетой. Девушка работала журналисткой, первый раз увидев Уилсона, она влюбилась без памяти.

После окончания работы Терзел Расмус осталась на вечерние танцы. Будущий муж решил составить ей компанию, с тех пор пара не разлучается. Журналистку не смутили внуки Расмуса, которые по возрасту её ровесники.

Следующим шагом был обмен номерами телефонов, после чего Терзел Расмус пригласила пенсионера на следующее мероприятие. Встречи их стали регулярными, поскольку они убедились, что хорошо дополняют друг друга.

Уилсон Расмус не скрывает, что ему была нужна молодая спутница жизни, которая могла бы позаботиться о нем в будущем. Супруга же ценит его за мудрость и ценные советы. Так, муж часто дает советы, а также поддерживает студентку, учащуюся на юридическом факультете, финансово.

По словам Терзел, их брак благословили её родители. Не было к ней претензий и со стороны родственников мужа. Так, дочка Уилсона стала свидетелем на свадьбе.

Пока пара не забирается обзаводиться потомством, но если дети появляться, то молодая жена готова их воспитывать.

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