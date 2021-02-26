Как передает Politeka.net , подробности рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, всего с начала кампании по вакцинации жалобы были выявлены у семи человек, а лекарство уже получили 1 338 человек.

Ляшко подчеркнул, что все случаи носят легкий характер.

"Хотел бы, чтобы к этому относились серьезно, но не нужно разгонять никакой информационной паники. Потому что это предусмотрено инструкцией производителя. Мы все неблагоприятные случаи отслеживаем и обращаем на это внимание", - отметил главный санврач Украины.

Напомним, вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля.

Также стоит отметить, что за последние несколько суток в стране увеличился прирост заболевания китайским вирусом. В МОЗ это связывают с началом сезона гриппа. Аналогичная ситуация наблюдается и в соседних странах.

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