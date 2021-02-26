В Украине зафиксировали первые побочные эффекты вакцинации от коронавируса
Как передает Politeka.net, подробности рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, всего с начала кампании по вакцинации жалобы были выявлены у семи человек, а лекарство уже получили 1 338 человек.
Ляшко подчеркнул, что все случаи носят легкий характер.
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"Хотел бы, чтобы к этому относились серьезно, но не нужно разгонять никакой информационной паники. Потому что это предусмотрено инструкцией производителя. Мы все неблагоприятные случаи отслеживаем и обращаем на это внимание", - отметил главный санврач Украины.
Напомним, вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля.
Также стоит отметить, что за последние несколько суток в стране увеличился прирост заболевания китайским вирусом. В МОЗ это связывают с началом сезона гриппа. Аналогичная ситуация наблюдается и в соседних странах.
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