Украинцев просят поддержать документ, предусматривающий всем без исключения детям дать возможность поправлять здоровье на курортах страны

Об этом пишет "znaj.ua"

Автор документа, появившегося на официальном сайте Президента Украины, предусматривает изменения для всех украинцев, не достигших 18 лет.

По мысли создателей петиции, сертификат стоимостью 500 условных единиц поможет ребенку качественно отдохнуть два раза в год на любом отечественном курорте. Например, в Карпатах дети смогут кататься на лыжах и дышать чистым горным воздухом. Раздача по 500 у.е., бесплатное питание и санаторно-курортное лечение позволят детям оздоровиться.

Такую помощь от Президента Владимира Зеленского просят те, кто разработал документ.

Петиция появилась на сайте 26 февраля 2021 года. Для этого необходимо собрать 25 000 подписей в течение 89 дней.

Ведь сертификат стоимостью в 500 у.е. даст право на оздоровление или отдых в любом месте Украины. Всем взрослым хочется напомнить, что мальчик и девочки это будущие налогоплательщики страны, отмечают авторы.

Пусть у каждого ребенка появится возможность обменять сертификат на проживание или питание в санатории, базе отдыха или в отеле. Дети могут за счет этого покупаться в Черном или Азовском море, а также побывать в Карпатах.

Каждый ребенок, путешествуя по стране, станет достойно воспринимать и любить красоту родного края.

Также в будущем каждый маленький гражданин будет стремиться к развитию и улучшению ситуации в Украине. Прививая с детства любовь и показывая замечательные места, возможно будет повлиять на следующие поколения.

Возможно, что именно после таких поездок, дети не покинут Родину, а станут реализовываться здесь.

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