Полицейские сотрудники достали буквально из-под колес чудесного белого лебедя, теперь спасенная птица набирается сил

Об МВС Украины пишет на своей странице в Facebook.

Особенный звонок раздался в отделении полиции 25 февраля 2021 года. Неизвестный просил помочь птице, которая могла в любой момент оказаться под колесами авто.

Как выяснилось в дальнейшем, позвонивший в полицию водитель занимался перевозкой грузов на дальние расстояния. На трассе Житомир - Могилев-Подольский он нашел лебедя, совершенно без сил. Не в силах проехать мимо, он принял самое непосредственное участие в судьбе птицы.

Приехавшие сотрудники забрали птицу с собой, они же временно устроили лебедя на ночлег в специальный вольер. Клетка находилась в одном из развлекательных заведений.

В дальнейшем пернатого красавца планируется передать зоозащитникам, в приют, где будет оказана профессиональная помощь. Также патрульные поблагодарили всех, кто принимал непосредственное участие в судьбе живого существа.

В сеть попали несколько снимков, на которых видно спасенного лебедя. Видно, что дело происходило ночью. Можно представить, сколько водителей проехало мимо лежащего лебедя, пока один добрый человек не остановил машину.

Такой замечательный поступок вызвал искренние комментарии пользователей. По их мнению, совершенный поступок является отличным эталоном порядочности и неравнодушия. Отлично справились и сотрудники полиции.

Напомним, из-за крупного ДТП полицейские были вынуждены перекрыть трасу.

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