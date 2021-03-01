Одноклассницы 15-летней девочки из Кривого Рога заняли на видео её избиение, по этому факту открыто уголовное производство

Об этом активист и блогер Алексей Таймурзин написал на своей странице в Facebook.

По словам Алексея Таймурзина, происшествие случилось в Криворожской школе №15, находящейся в Дзержинском районе. На пришкольной территории несколько учениц с особенной жестокостью избили свою одноклассницу. Дело усугубляется еще и тем, что этого им показалось мало, и избиение было заснято на видео.

Алексей, являющийся блогером и местным активистом, рассказал, что вначале девочки заставили жертву становиться на колени, затем просить прощения. По-видимому, простого унижения им было мало.

Так, одна из нападавших ударила девушку по голове, мотивируя это тем, что не прощает.

Дальше Алексей Таймурзин сообщает о том, что после этого 15-летнюю девушку повалили на землю и стали избивать ее.

Алексей, публикуя этот факт, выражает надежду, что администрация школы не замнет конфликт в зародыше. Местный же отдел образования на всех уровнях рассмотрит и примет необходимые меры для наказания подростков.

Родители драчунов также не должны остаться в стороне, поскольку дело произошло при свидетелях.

Сотрудники полиции Кривого Рога подтвердили конфликт. Стало известно, что девушки не поделили внимание парня.

По сообщению правоохранительных органов, участниками происшествия стали учащиеся 10 класса. У жертвы диагностировали легкие телесные повреждения.

Все, кто участвовал в избиении школьницы, стали известны полицейским. Сейчас проводятся следственные действия, открыто уголовное дело.

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