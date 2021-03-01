Одноклассницы 15-летней девочки из Кривого Рога заняли на видео её избиение, по этому факту открыто уголовное производство
Об этом активист и блогер Алексей Таймурзин написал на своей странице в Facebook.
По словам Алексея Таймурзина, происшествие случилось в Криворожской школе №15, находящейся в Дзержинском районе. На пришкольной территории несколько учениц с особенной жестокостью избили свою одноклассницу. Дело усугубляется еще и тем, что этого им показалось мало, и избиение было заснято на видео.
Алексей, являющийся блогером и местным активистом, рассказал, что вначале девочки заставили жертву становиться на колени, затем просить прощения. По-видимому, простого унижения им было мало.
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Так, одна из нападавших ударила девушку по голове, мотивируя это тем, что не прощает.
Дальше Алексей Таймурзин сообщает о том, что после этого 15-летнюю девушку повалили на землю и стали избивать ее.
Алексей, публикуя этот факт, выражает надежду, что администрация школы не замнет конфликт в зародыше. Местный же отдел образования на всех уровнях рассмотрит и примет необходимые меры для наказания подростков.
Родители драчунов также не должны остаться в стороне, поскольку дело произошло при свидетелях.
Сотрудники полиции Кривого Рога подтвердили конфликт. Стало известно, что девушки не поделили внимание парня.
По сообщению правоохранительных органов, участниками происшествия стали учащиеся 10 класса. У жертвы диагностировали легкие телесные повреждения.
Все, кто участвовал в избиении школьницы, стали известны полицейским. Сейчас проводятся следственные действия, открыто уголовное дело.
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