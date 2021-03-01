Неизвестно, чем бы закончилась поездка 28 февраля для супружеской пары из Днепра с нетрезвым водителем такси, если бы его не задержал прибывший наряд полиции
Об этом пишет "Информатор".
Обычная воскресная поездка в такси, заказанная через службу Uber, чуть было не закончилась аварией для семьи из Днепра. Приехавшего водителя зеленого Chevrolet, супруги заподозрили в нетрезвом состоянии почти сразу, как только сели в машину.
Таксист вез их, совсем не обращая внимания на дорожную разметку. Выезжая из частного сектора, водитель создал аварийную ситуацию, он чуть не врезался в проезжавший бензовоз.
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Пассажир мужчина пытался всю дорогу «помогать» водителю подсказками, а также напоминаниями правил дорожного движения.
Однако, находясь в неадекватном состоянии, по-видимому, водитель не мог достаточно хорошо оценивать возникающие опасности. Неоднократно тот выезжал на встречную дорогу, обгонял автомобили. Все это сильно повлияло на решение супругов, которые вынуждены были остановиться и вызывать наряд сотрудников полиции.
Но, высадив пассажиров, таксист попытался скрыться с места. Подоспевшие сотрудники заправки Okko помогли остановить неадекватного водителя. Им пришлось снять клемы с аккумулятора машины.
Агрессивный и явно нарывающийся водитель пытался затеять драку, сначала с пассажирами, а затем и с сотрудниками АЗС. Последним он все-таки успел изорвать фирменную куртку.
Полицейским пришлось надеть на таксиста наручники. От теста на наличие алкоголя мужчина отказался. Поведение мужчины и стойкий запах алкоголя наводил на мысль о нетрезвости водителя.
Сотрудниками полиции был составлен протокол по факту вождения в нетрезвом виде, а также хулиганству. Автомобиль Chevrolet отдали близкому родственнику под расписку.
Напомним, в Киеве прямо на переходе сбили женщину.
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