Еще один регион "покраснел"

С 3 марта на всю территорию Житомирской области планируют распространить красный уровень, предусматривающий строгие карантинные ограничения

Об этом глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил на своей странице в Facebook.

Как сообщил Виталий Бунечко, по решению Государственной комиссии, отвечающей за техногенно-экологическую безопасность и чрезвычайные ситуации, в Житомирской области вводится красный уровень. Житомир стал третьим регионом "красной зоны" поле Ивано-Франковска и Черновцов.

Данная градация призвана предупредить распространение Covid-19 по территории региона, уточнил Виталий Бунечко.

По словам Виталий Бунечко, данное ограничение вступит в силу с полуночи 3 марта. Оно предусматривает жесткие меры, которые запланированы для красной зоны.

Таким образом, Житомирская область станет третьей красной по счету, где число заболевших людей превышает установленную норму. Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 466 больных коронавирусом. В области за четыре последних недели было проведено 6 тысяч ПЛР-тестов.

Его слова подтверждает и министр Кабмина Олег Немчинов.

Планируется , что предварительный срок действия красной зоны будет введен с 3 по 17 марта. Жители Житомирской области станут жить в рамках карантинных ограничений, которые уже действовали в январе 2021 года.

Будут действовать такие ограничения, как запрет на деятельность заведений общественного питания, кроме адресной доставки и торговки на вынос.

Закроются ТРЦ и другие подобные заведения. Не станут работать учебные заведения, исключения детские сады и начальные классы. Но этот пункт еще может измениться.

Непродовольственные рынки и магазины также прекратят свою работу.

Напомним, Буковель продолжает работу в "красной зоне".

Как сообщала Politeka, с 1 марта ужесточают карантин.

Также Politeka писала, МОЗ сделало заявление касательно карантина.