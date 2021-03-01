Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал Раду принять историческое решение и отменить переход Украины на летнее время

Об этом пишет "Гордон".

По словам Руслана Стефанчука, экономический эффект от перехода на летнее время не доказан. Но есть вред, который очевиден, сообщил народный избранник, поэтому он просит поддержать соответствующий документ.

Всем известно, что перевод часов украинцами осуществляется два раза в год. Например, на летнее время перевод осуществляется в последнее воскресенье марта.

Руслан Стефанчук выступил на заседании в понедельник, 1 марта. Там, на собрании согласительного совета глав депутатских фракций, он сообщил о законопроекте, предусматривающим отмену перехода на летнее время.

Перевод должен произойти с 27 на 28 марта, уточнил Стефанчук. Соответствующий законопроект зарегистрирован под номером 4201. В случае его принятия страна будет избавлена от необходимости перевода стрелок.

"Избавим Украину от этого", - сказал Стефанчук.

При этом депутат объяснил, что польза от такого решения будет несомненно. Как известно, пока данный документ №4201 под названием «Об исчислении времени в Украине» был поддержан в профильном комитете ВР.

Сейчас процесс регулируется постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года. Он предусматривает, что на зимнее время мы переходим в последнее воскресенье октября, а на летнее в последнее воскресенье марта.

Уже была попытка отменить действующее постановление в сентябре 2011 года. Однако тогда депутаты поменяли свое решение буквально через месяц после принятия.

В Европе было принято решение об отмене перевода часов еще в 2019 году. Последний раз в ЕС произойдет перевод в марте 2021 года.



Напомним, в Раде появился интересный законопроект о времени.

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