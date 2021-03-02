В Днепре водитель грузовика с кислородом для аппарата ИВЛ чуть не утонул в грязи, спасатели пришли на помощь

Об этом пишет "Информатор".

Это произошло в понедельник, 1 марта, прямо на территории детской больницы имени Руднева. Растаявший снег и мокрая земля способствовали тому, что многотонный грузовик застрял прямо на подъезде к зданию.

Все это было бы смешно, если бы не важный груз, предназначенный для помощи пациентам.

Машина перевозила кислород для аппаратов искусственной вентиляции легких. С таким необходимым грузом авто не смогло проехать по раскисшей дороге и "застряло в текстурах".

Сначала опытный водитель хотел сам справиться с возникшей ситуацией, но после многочисленных безуспешных попыток, понял, что не справится.

Машина, вместо того чтобы выбираться из грязи, все больше погружалась в грязь. Тогда мужчина принял решение обратиться за помощью в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели города Днепра пришли на выручку застрявшему грузовику DAF. Прибыв на место происшествия, бригада 1-вой пожарно-спасательной части успешно справилась с заданием.

Для этого сотрудникам пришлось воспользоваться буксировочным тросом. Один конец привязали в машине, другой прикрепили к специальной спасательной технике.

После чего сотрудникам ГСЧС удалось буквально вытащить застрявший грузовик из грязи.

Наконец-то машина очутилась на обычной асфальтовой дороге.

Благодарность водителя не знала границ. Ведь потерянное водительской время, нервы и силы можно было использовать гораздо эффективней.

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