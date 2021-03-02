В Днепре водитель грузовика с кислородом для аппарата ИВЛ чуть не утонул в грязи, спасатели пришли на помощь
Об этом пишет "Информатор".
Это произошло в понедельник, 1 марта, прямо на территории детской больницы имени Руднева. Растаявший снег и мокрая земля способствовали тому, что многотонный грузовик застрял прямо на подъезде к зданию.
Все это было бы смешно, если бы не важный груз, предназначенный для помощи пациентам.
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Машина перевозила кислород для аппаратов искусственной вентиляции легких. С таким необходимым грузом авто не смогло проехать по раскисшей дороге и "застряло в текстурах".
Сначала опытный водитель хотел сам справиться с возникшей ситуацией, но после многочисленных безуспешных попыток, понял, что не справится.
Машина, вместо того чтобы выбираться из грязи, все больше погружалась в грязь. Тогда мужчина принял решение обратиться за помощью в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели города Днепра пришли на выручку застрявшему грузовику DAF. Прибыв на место происшествия, бригада 1-вой пожарно-спасательной части успешно справилась с заданием.
Для этого сотрудникам пришлось воспользоваться буксировочным тросом. Один конец привязали в машине, другой прикрепили к специальной спасательной технике.
После чего сотрудникам ГСЧС удалось буквально вытащить застрявший грузовик из грязи.
Наконец-то машина очутилась на обычной асфальтовой дороге.
Благодарность водителя не знала границ. Ведь потерянное водительской время, нервы и силы можно было использовать гораздо эффективней.
Напомним, жуткое ДТП трагически оборвало жизнь молодой украинки.
Как сообщала Politeka, в столице полиция обнаружила босого парня, который прятался возле больнице.
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