Непрочный лед на реке стал причиной смерти двух мужчин в Днепропетровской области

Об этом пишет ГСЧС Украины в Днепропетровской области на своем сайте.

Относительно теплая погода, растаявший местами снег и лед напоминают, что скоро придет настоящая весна. Однако некоторые люди до сих пор не могут осознать, что бродить по замерзшим водоемам сейчас опасно.

В лучшем случае спасателям удается вытащить людей из воды. Так, например, недавно сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли трех мужчин и ребенка.

Однако не всегда ситуация складывается так хорошо.

Несколько трагических случаев произошло в понедельник, 1 марта, в Днепропетровской области. Там только за одни сутки ушли под лед два человека.

В селе Каменка, которое находится около Днепра, течет речка Мокрая Сура, чей непрочный лед стал причиной гибели мужчины.

По информации пресс-службы ГСЧС, водолазам вооруженным специальной техникой пришлось обыскивать берег. На расстоянии восьми метров от берега Мокрой Суры удалось обнаружить тело погибшего. Мужчина был 1999 года рождения.

Его тело было передано сотрудникам полиции.

Вторая трагедия разыгралась в городе Павлограде, где течет речка Волчья. Под лед ушли женщина и мужчина. Для женщины, 1966 года рождения все закончилось относительно хорошо. Сельчане достали ее из воды и вызвали скорую помощь.

В больницу ехать потерпевшая отказалась. Спасателям удалось найти тело мужчины только два с половиной часа спустя. К тому времени помощь оказывать было бесполезно.

Хочется еще раз напомнить о правилах поведения на замерзших водоемах. Избегайте походов по льду в одиночку, в темное время суток. Не стоит бежать, если под вами затрещал лед, лучше лечь на него и плавными движениями начать перемещаться к берегу.

Напомним, в столице женщина спасая собаку провалилась под лед.

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