На Донеччине загорелась квартира с детьми

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-странички МВС Украины.

Инцидент произошел в Краматорске.

"В 14:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре. По прибытию на место происшествия, очередные отделения 12-го Государственно-спасательного отряда Главное управление ДСНС Украины в Донецкой области установили, что пожар вспыхнул на первом этаже 5-ти этажного жилого дома, на балконе одной из квартир", - говориться в сообщении.



В помещении обнаружили двоих детей 2015 и 2017 рождения, а вероятной причиной пожара стали детские шалости с огнем.

В ведомстве очередной раз предупредили украинцев о технике безопасности.



"Уважаемые граждане, будьте крайне осторожными, заботьтесь о надлежащее противопожарное состояние собственных жилищ и неуклонно придерживайтесь правил пожарной безопасности! Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть спичками!", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что на Харьковщине с 22 февраля по 1 марта спасатели совершили 53 выезда на ликвидацию пожаров, 25 — для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, восемь — для обезвреживания взрывоопасных предметов, три — на дежурство, 54 — другие выезды.

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