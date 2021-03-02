Новый законопроект предусматривает, что алименты могут брать не только с родителей, но и с других родственников

Об этом пишет "znaj.ua".

Народные депутаты Верховной Рады решили обратить свое внимание на сумму алиментов для ребенка. По их мнению, необходимо увеличить её и расширить перечень людей, с которых они будут взыматься.

За данный документ свои голоса отдали 253 народных избранника.

Так, 1 марта состоялось пленарное заседание ВР. После испытания новой системы для голосования, депутаты приступили к рассмотрению документа №3881. Его содержание предусматривает, будет принят новый размер алиментов. Он составит около 50% прожиточного минимума.

На ребенка по новому проекту предусматривается увеличение размера взымаемых алиментов.

По мысли авторов законопроекта, сумма взыскания должна быть достаточной для обеспечения "гармоничного развития" маленького украинца. Она не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума.

При этом изменению подвергнется не только сумма, но и лица, с которых она может быть взята. Теперь если родители не могут обеспечить выплату назначенной суммы, то тогда её могут начислить на родственников. Например, на бабушку, дедушку, прабабушку, братьев, а также на мачеху и так далее.

По мнению одного из инициаторов закона Владимира Витраса, это поможет исправить один момент в действующем законе от 2017 года.

Тогда законодатели не исправили минимальный размер алиментов, взымаемых с родственников. Это вызвало перекос для различных видах алиментных выплат.

Теперь законопроект должен пройти еще одно голосование. Если его примут, то документ вступит в силу со дня опубликования.

Напомним, жена популярного ведущего выгораживает его неуплату алиментов.

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