Новый законопроект предусматривает, что алименты могут брать не только с родителей, но и с других родственников
Об этом пишет "znaj.ua".
Народные депутаты Верховной Рады решили обратить свое внимание на сумму алиментов для ребенка. По их мнению, необходимо увеличить её и расширить перечень людей, с которых они будут взыматься.
За данный документ свои голоса отдали 253 народных избранника.
Так, 1 марта состоялось пленарное заседание ВР. После испытания новой системы для голосования, депутаты приступили к рассмотрению документа №3881. Его содержание предусматривает, будет принят новый размер алиментов. Он составит около 50% прожиточного минимума.
На ребенка по новому проекту предусматривается увеличение размера взымаемых алиментов.
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По мысли авторов законопроекта, сумма взыскания должна быть достаточной для обеспечения "гармоничного развития" маленького украинца. Она не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума.
При этом изменению подвергнется не только сумма, но и лица, с которых она может быть взята. Теперь если родители не могут обеспечить выплату назначенной суммы, то тогда её могут начислить на родственников. Например, на бабушку, дедушку, прабабушку, братьев, а также на мачеху и так далее.
По мнению одного из инициаторов закона Владимира Витраса, это поможет исправить один момент в действующем законе от 2017 года.
Тогда законодатели не исправили минимальный размер алиментов, взымаемых с родственников. Это вызвало перекос для различных видах алиментных выплат.
Теперь законопроект должен пройти еще одно голосование. Если его примут, то документ вступит в силу со дня опубликования.
Напомним, жена популярного ведущего выгораживает его неуплату алиментов.
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