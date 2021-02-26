Украинка предложила добавлять женщинам за рождение, вынашивание и воспитание ребенка по 10 лет, а отцам по 1 году в пенсионный стаж, что известно о предложении

Об этом пишет "znaj.ua".

Автором петиции является Юлия Шевель, которая разметила документ на официальной странице Президента Украины. Можно отметить, что при принятии такого механизма может полностью измениться начисление пенсий.

Создатель документа считает, что выносить, вырастить и воспитать ребенка очень трудно, особенно в наше время. В основном вся забота лежит на женщине, которая может не успеть накопить трудовой стаж, необходимый для пенсии.

Юлия Шевель предлагает учитывать в стаж для пенсии по десять лет за каждого ребенка, которого выносила, родила и воспитала женщина. Не принимая в расчет отчислений, проводимых за неё руководителями.

Для мужчин, у которых есть дети, Шевель предлагает начислять по одному году за каждого ребенка. Свое решение женщина основывает на том, что дети это будущие налогоплательщики государства. Ведь пенсии сейчас получают все.

В случае если отчисления все-таки были, их нужно добавлять к десяти годам или одному году.

Таким образом, будет восстановлена справедливость в отношении родителей. Зачастую их каждодневный труд никому не виден, а это нелегкая работа. Данное решение, если оно будет принято, поможет женщинам не испытывать стресс по поводу пенсии.

Женское здоровье не становится крепче после материнства. Принимая во внимание нежелание некоторых иметь детей, это будет справедливо в отношении родителей.

Если кто-то не захочет иметь детей, а также не оказывает им должного внимания, то таким гражданам ничего добавлять не будут.

Однако нет большой надежды на то, что когда-нибудь данный документ станет официальным. Ведь такие изменения должны быть подкреплены финансово, а это в ближайшее время не приходится рассчитывать.

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