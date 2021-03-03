На Винничине в результате пожара погиб ребенок
Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказали на сайте ГСЧС области.
По данным спасателей, очагом возгорания оказалась одна из комнат частного дома, в котором проживали супруги с двумя малолетними детьми.
"Муж был отчимом для детей. Именно он вынес из задымленного помещения на свежий воздух 2-летнюю и 6-летнюю девочек. К сожалению, работниками экстренной медицинской помощи была констатирована смерть самого маленького ребенка, старшая - госпитализирована в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
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Сейчас выживший ребенок находится в реанимации детской областной больницы в крайне тяжелом состоянии.
Спасатели в очередной раз предупредили украинцев о мерах безопасности.
"Если вы оставляете детей дома одних, убедитесь что все имеющиеся в доме электроприборы и газовое оборудование находятся в исправном состоянии, а спички спрятаны в недоступном месте", - подытожили в сообщении.
Ранее мы рассказывали, что на Донеччине загорелась квартира с детьми внутри.
В помещении обнаружили двоих детей 2015 и 2017 рождения, а вероятной причиной пожара стали детские шалости с огнем.
К счастью, маленькие нарушители остались живы.
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