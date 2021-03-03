Остановилось сердце 13-летней лучанки Арини Самчук, которая с четырех лет боролась с раком



Об этом сообщил местный новостной портал "Волинь.инфа".



Арина с юного возраста боролась со страшным диагнозом: анапластическая эпендинома, удлиненный рост опухоли. За это время девочка перенесла немало сложнейших операции по удалению опухоли головного мозга.

Мама Вика и вся семья Аринки боролись с этой бедой каждый день и каждую минуту, но болезнь не отступила.

"И даже 10,5 месяцев реанимации и комы не помогли облегчить боль утраты. Я не знаю как мне жить без тебя мой ангелочек», – написала соцсетях мама Арины Виктория Самчук.







Ранее мы сообщали, что 1 марта в реанимационном отделении Шаргородской больнице умер четырехлетний мальчик, который 28 февраля, во время пожара, получил ожоги 90% тела.

Мальчик играл со спичками, на ребенке была синтетическая одежда, которая быстро загорелась. Мальчик получил ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей и дыхательных путей.

Напомним, киевлянка устроила домашние роды по Skype и поплатилась: что известно о состоянии ребенка.

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