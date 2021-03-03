На Закарпатье в результате пожара погибло два человека
Как передает Politeka.net, подробности случившегося рассказали в ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Частный дом, в котором проживали 87-летняя украинка и ее 69-летний сын, огонь охватил утром, 3 марта.
В момент начала пожара они оба находились внутри дома.
"Возгорание в одной из комнат квартиры увидели соседи и сразу же бросились на помощь. Еще до приезда пожарных они потушили пожар, который не успел набрать значительных масштабов. Но спасти жильцов не удалось: мужчина погиб от огня, а его мать задохнулась продуктами горения", - говорится в сообщении.
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Причины страшного происшествия устанавливают правоохранители.
Спасатели отметили, что с начала 2021 года на Закарпатье погибло уже 16 человек, и предупредили о мерах предосторожности.
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В помещении обнаружили двоих детей 2015 и 2017 рождения, а вероятной причиной пожара стали детские шалости с огнем.
К счастью, маленькие нарушители остались живы.
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