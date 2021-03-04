Дочь умершего в больнице украинца обвиняет врачей в халатности

Рассказ жительницы Мелитополя передает местный портал MV.

По ее словам, в местную больницу отец попал повторного инсульта.

"На «скорой» папу привезли в ту же больницу. Это было 9 февраля. Он заходил в палату на своих ногах, был в ясном сознании, сам кушал. И мы надеялись, что его прокапают какое-то время и выпишут, как и в прошлый раз. 9-10 февраля он был стабилен", - отметила женщина.

Спустя два дня больному назначили другие препараты и его состояние ухудшилось.

"Вечером позвонил отец, сильный мужчина, который плакал в трубку и просил его спасти. После капельниц с новым лекарством он не мог глотать даже слюну, он не мог снова ходить, поднялась температура. Он перестал ходить в туалет. Он пожаловался на свое состояние медсестрам, а те бросили ему таблетки со словами: «Пей как хочешь». Пей – человеку, который не может глотать! Всю ночь к нему никто не заходил", - пожаловалась дочь погибшего.

Утром у ее отца остановилось сердце, а поблизости не оказалось медиков. Когда все же удалось найти врачей, мужчину перевели в реанимацию, где он впал в кому.

"Там врачи пытались спасти его спасти, спасибо им, они боролись, но время было потеряно. Вечером 16 февраля папа умер. Тело нам отдали 17-го, после того, как мы написали отказ от вскрытия. А то еще неизвестно, сколько дней продолжалась бы эта волокита – документы на вскрытие нам не хотели давать. В морге за то, чтобы тело отдали, мы заплатили 700 грн", - отметила девушка.

Ее также шокировало отношение врачей в больнице.

"Когда в больнице писали отказ на вскрытие, мне врач откровенно нагрубил. Сказал: «Слышишь, родная, здесь все решаем мы, когда тебе забирать его и когда хоронить. Если я не захочу, ты его не заберешь». Зато деньги брать они все могут. Мы платили элементарно за то, чтобы нам звонили и рассказывали о состоянии отца, но никто ни разу не позвонил", - рассказала украинка.





"Я считаю, что папе было назначено неправильное лечение, медперсонал был невнимателен, халатно отнесся к своей работе, и помощь не была оказана вовремя", - подытожила дочь умершего.

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