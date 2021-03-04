Маленькая девочка погибла в пожаре из-за безответственных родителей

Как передает Politeka.net, подробности жуткой трагедии на Винничине рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Пожар произошел еще 2 марта в селе Некрасово Винницкого района. Занялась одна из комнат частного дома, где проживали супруги с двумя детьми.



Как оказалось, перед уходом из дома родители растопили печь, а дом закрыли на замок.

Спустя несколько часов мать вернулась, но было уже поздно.

"Мать сообщила, что она, увидев дым, разбила окно и залезла в дом. Увидела, что от печи идет огонь и начала искать детей", — рассказали в полиции.

Врачи скорой констатировали смерть младшей девочки, а ее шестилетнюю сестру спасают врачи в реанимации.

В больницу к девочке никто не приходит. По словам местных жителей, ее 30 летняя мать нигде не работает, а в это село приехала с новым сожителем и сняли здесь дом.

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